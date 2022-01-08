2022/01/08 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nkugWQ39ef4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطار صلاح الدين يصير لو ما يصير؟ .. جاسم الجبارة يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطار صلاح الدين يصير لو ما يصير؟ .. جاسم الجبارة يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).