تقدم وعزم يتفقان على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان

2022/01/08 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع صوّت تحالفا تقدم والعزم خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب. وذكر بيان مشترك لعزم وتقدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب". وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد.وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب وقبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى"، مبيناً أن "الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم عملت محاكاة لجلسة غد الأحد".وأشار إلى أنه "بفضل جهود الموظفين استكملت كافة الجهوزيات"، مشيراً الى أن "الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية".وأوضح أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى هي ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة ولحد الآن لم تصل الكتل الى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل الى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة".وأضاف سيريني، أن "دخول الصحفيين سيكون للمعتمدين لدى مجلس النواب ومن خلال تواصلهم مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وسيكون تواجدهم في المركز ولا يمكنهم دخول الجلسة وحتى موظفي المجلس لا يمكنهم الدخول الى الجلسة"، مبيناً أن "الدوام في مجلس النواب سيكون للدوائر المعنية في الجلسة حتى لا تكون هناك فوضى، وحتى النواب لا يمكنهم ادخال أحد معهم في هذا اليوم لأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية".وأكد أنه "ستكون هناك نافذة واحدة لكل الدوائر وفي مكان واحد للاهتمام بالأمور اللوجستية للنواب وتمشية أمور الجلسة ولا يحتاج الى التنقل بين دوائر المجلس".وكان مجلس النواب، قد حدد في وقت سابق القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى يوم غد الأحد.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها تدعو ممثلي وسائل الاعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى "تغطية الجلسة الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، والتي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب يوم الاحد المصادف 9/1/2022".وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فقرات جدول أعمال جلسة يوم غد والتي ستشمل ثماني فقرات كالآتي:أولا: السلام الجمهوري.ثانيا: تلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.ثالثا: كلمة الأمين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة أسماء الحضور.رابعا: رئيس السن يتولى إدارة الجلسة.خامسا: تلاوة آي من الذكر الكريم".سادسا: رئيس السن يدعو اعضاء مجلس النواب لاداء اليمين الدستورية.سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه. ووفقا للوثيقة، فإن "الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا".

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