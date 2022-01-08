رجل يقتل زوجته وينتحر في بغداد

2022/01/08 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل امرأة على يد زوجها ومن ثم انتحر جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رجلاً اقدم على قتل زوجته ومن ثم قام باطلاق النار على نفسه جنوب شرقي بغداد".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع بسبب خلافات عائلية بحسب ذويهم".

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