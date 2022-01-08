تركيا تهدد اليونان بسبب مياه بحر ايجة

2022/01/08 | 22:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان من اختبار صبر بلاده عبر استفزازات منها التهديد بتوسيع نطاق مياهها الإقليمية في بحر إيجه، معتبرا أن إنشاء حلف داخل الناتو يضعفه.وفي حديث إلى صحفيين في أنقرة، قال خلوصي أكار إن تركيا ترغب في تسوية النزاع مع جارتها اليونان، وهي عضو أيضا في الناتو، من […]

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