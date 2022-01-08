يوميات دنماركية 200+85 - حكمة اقبال

2022/01/08 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- مسلمين للسلام:من جديد هذا العام أيضا، جمعية (مسلمين من اجل السلام) وهم جمعية خاصة بالطائفة الاحمدية، وفي الغالب من الجالية الباكستانية، قامت بمبادرة تنظيف ساحة مركز مدينة كوبنهاكن ومدينة اوغوس من بقايا احتفالات ليلة استقبال العام الجديد (بقايا آلاف الألعاب النارية)، للتعبير عن دعمهم للدنمارك وكونهم جزء من المجتمع وللتعبير عن إيجابية الإسلام.



المتحدث باسم المجموعة السيد فلاح مالك قال: انه تق ......





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