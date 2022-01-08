تعرف على مواصفات Galaxy S21 FE من سامسونج

2022/01/08 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد عام من التكهنات أعلنت شركة سامسونج عن Galaxy S21 FE.ومثل Galaxy S20 FE لعام 2020، يتميز هذا الجهاز بمعظم المواصفات الرئيسية لجهاز Galaxy S21، بما في ذلك مجموعة شرائح Snapdragon 888 وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ولكن بسعر أقل يبلغ 700 دولار لنموذج 128 جيجابايت.ومع سعر Galaxy S21 شبه المتوسط […]

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