الزراعة تحدد أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل في الأسواق وتوضح إجراءاتها

2022/01/08 | 22:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد قانون محدد لمحاسبة المخالفين”.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، للوكالة الرسمية، إن “ارتفاع الاسعار يرتبط في بعض الاحيان بوفرة المحصول من عدمها، وبالتالي عندما تتوفر المحاصيل تقل اسعارها وعندما تشح يرتفع السعر، فضلا عن …

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