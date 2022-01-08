2022/01/08 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… الصدفية هي حالة جلدية تظهر تراكم خلايا الجلد، يكون الحدوث مرئيًا على الجلد، ولكن يمكن أن يختلف من شخص لآخر، من خفيف إلى شديد، يمكن أن يجعل بشرتك شديدة الاحمرار والحكة والقشور، أكثر أجزاء الجسم شيوعًا حيث يمكن أن يحدث هذا المرض هي اليدين والقدمين والرقبة وفروة الرأس والوجه.يمكن أن يكون لها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبعة طرق طبيعية للوقاية من الصدفية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبعة طرق طبيعية للوقاية من الصدفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).