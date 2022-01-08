مصدر: لا تصويت على منصب رئيس البرلمان ونائبيه خلال جلسة الغد

2022/01/08 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي، اليوم السبت، بان جلسة البرلمان يوم غد الاحد لن تشهد اي تصويت على مقعد الرئيس ونائبيه.واخبر المصدر “أيرث نيوز”، ان “جلسة يوم غد ستكون مستمرة، تبدأ بكلمات ترحيبية، وتأدية اليمين الدستوري”، مشيرا الى ان “الجلسة لن تشهد التصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان او نائبيه”.واضاف ان “المجلس سيكون […]

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