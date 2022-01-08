2022/01/08 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IFhxCyoHox0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنو الانبار يأملون بإنصاف المكون السني في البرلمان المقبل | تقرير: قتادة عادل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنو الانبار يأملون بإنصاف المكون السني في البرلمان المقبل | تقرير: قتادة عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).