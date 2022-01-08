2022/01/08 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرمانة تعرض إبداعات فنية في باريس باريس – الزمان اختتم في الثاني من الشهر الجاري معرض (كهرمانة سفيرة الفن و الابداع والجمال) الذي اقامته جمعية كهرمانة للفنون في العاصمة الفرنسية باريس لمجموعة من الفنانين العراقيين.واوضحت رئيسة الجمعية ملاك جميل ان (المعرض شارك فيه نخبة من الفنانات والفنانين من أعضاء الجمعية، وهم كل من : […]

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