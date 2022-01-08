2022/01/08 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يشارك في حفل توزيع جائزة هاني فحص للحوار والتعدّدية عمان – رند الهاشمي وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم منح جائزة هاني فحص لصناع السلام (دورة 5) إلى الأمير الحسن بن طلال بأنها مناسبة لتنمية العمل رفقة النظر، وتطوير المؤسسات الفاعلة في ميدان الحوار والتعددية.جاء ذلك خلال مشاركته الجمعة، في عمّان […]

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