2022/01/08 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق أمانة بغداد والبنك المركزي العراقي – زيد الحلّي لم اجد تفسيراً لإجراء امانة بغداد بأسدال الستارة عن مبادرة البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية المتمثلة بالمساهمة الفاعلة في اعمار وتأهيل شارع المتنبي الذي افتتح في مقتبل العام الجديد ، وهذا الاجراء تمثل برفع اللوحات الاستدلالية والتعريفية التي تشير إلى […]

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