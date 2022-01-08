العراق ينسق مع تركيا لتصنيع طائرات مسيرة

2022/01/08 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استعرض وزير الدفاع جمعة عناد، السبت، الأسباب التي تقف عائقاً أمام تطبيق نظام البديل، فيما تطرق إلى عقود التسليح والعوامل التي دفعت الجيش العراقي إلى التراجع في التصنيفات العالمية.وقال عناد، تصريح متلفز، تابعه “النور نيوز” إن “القانون العراقي لم يتضمن اجازة دورية، بل منح العسكري اجازة لمدة شهر خلال السنة …

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