نقابة الفنانين تنعى الفنان المسرحي لطيف صالح

2022/01/08 | 22:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرس نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، لفنان المسرحي لطيف صالح، الذي توفي اليوم السبت، بعد صراع مع المرض في السويد.وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة ايرث نيوز، انها تنعى الفنان المسرحي لطيف صالح والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله […]

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