2022/01/08 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تعادل برشلونة أمام مضيفه غرناطة بهدف لمثله ضمن لقاءات الدوري الاسباني “ليجا” بكرة القدم.والتقى الفريقان على ملعب نويفو كارمينيس لحساب الحولة 20 من البطولة.وتقدم برشلونة أولاً عن طريق اللاعب لوك دي يونغ في الدقيقة 57.بعدها تلقى اللاعب خافي البطاقة الحمراء في الدقيقة 79 ليكمل المباراة منقوصاً ويتلقى هدف التعادل في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرناطة يفرض التعادل على برشلونة المنقوص في الليجا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرناطة يفرض التعادل على برشلونة المنقوص في الليجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).