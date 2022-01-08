الفريق أول ابو رغيف يهنئ الشرطة العراقية بالذكرى المئوية لتأسيسها

2022/01/08 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول الحقوقي احمد ابو رغيف، الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى المئوية لتاسيسها .وقال ابو رغيف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى رجال العيون الساهرة بجميع صنوفهم وتشكيلاتهم ابطال وزارة الداخلية الذين كانوا ومازالو يعملون ليلا ونهارا من اجل فرض الامن خدمة للعراق وشعبه"، مؤكدا انه "من دواعي السرور ان نهنئهم بعيدهم الاغر داعين الباري عز وجل ان يسدد خطاهم لفرض هيبة الدولة وبناء عراق الازدهار والسلام ".وتابع: "لقد بذلتم جهودًا كبيرة وقدمتم قوافل من المضحين والشهداء والجرحى من اخوانكم الابطال الذين ثبتوا في قواطع المسؤولية وهذه مناسبة تستحق ان نحتفي بها جميعا وان يفخر كل عراقي بنعمة الامن والسكنية والحياة الواعدة في ارجاء الوطن التي جاءت بفضل جهودكم وتضحياتكم وبذلتم كل غالي ونفيس لأمن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاته".

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