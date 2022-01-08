دراسة تكشف سبب الانتشار السريع والأعراض المتوسطة لمتحور أوميكرون

2022/01/08 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة السبب الذي يجعل المتحور أوميكرون أقل حدة في الأعراض، لكنه الأسرع انتشارا مقارنة بباقي المتغيرات من فايروس كورونا.

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