2022/01/08 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d3mxg5voqLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل سيذهب الكرد مع التيار الصدري لتشكيل حكومة الاغلبية؟ قيادي كردي يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل سيذهب الكرد مع التيار الصدري لتشكيل حكومة الاغلبية؟ قيادي كردي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).