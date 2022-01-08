مصر: قطب إعلام سابق متهم بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على يتيمات.. ومسؤولة في حالة

2022/01/08 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، السبت، بحبس قطب الإعلام السابق ورجل الأعمال محمد الأمين، على ذمة اتهامه بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على فتيات يتيمات في دار للأيتام مملوكة له.

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