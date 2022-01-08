كبير المفاوضين الإيرانيين بمحادثات فيينا: العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بدأ

2022/01/08 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا بين طهران والقوى العالمية حول الاتفاق النووي الإيراني أن “العد العكسي للتوصل إلى اتفاق نهائي قد بدأ”.وأكد باقري كني في تصريح للصحفيين عقب اجتماع بين ممثلي مجموعة (5+1) في فيينا أن المحادثات تحرز تقدما، مشيرا إلى أن معظم الدول المشاركة في هذه […]

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