بيان من الخنجر عقب التحالف مع ’تقدم’: الحلبوسي مرشحنا لرئاسة البرلمان

2022/01/08 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، السبت، بياناً بشأن دعم زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بدورته الخامسة.

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وقال الخنجر في بيانه الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2022)، "نعلن رسمياً 67 نائباً دعمنا للأخ محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب لدروة جديدة، وندعو شركاء الوطن لاحترام رأينا وتأييد هذا القرار".

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