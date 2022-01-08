تحالفا عزم وحسم يؤكدان: مرشحنا لرئاسة البرلمان هو محمود المشهداني

2022/01/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالفا عزم وحسم، السبت، أن مرشحهما لرئاسة البرلمان هو محمود المشهداني فقط.

وقال التحالفان في بيان إنه "بالنظر لمتطلبات المرحلة المقبلة والضرورات الوطنية فان تحالفي عزم وحسم بقيادتهما ونوابهما يؤكدان ما تم الإعلان عنه سابقا من ان المرشح الوحيد لمنصب رئاسة مجلس النواب هو محمود المشهداني".

ادناه نص البيان:

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