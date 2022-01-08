برشلونة يتعثر بملعب غرناطة بتعادله بهدف لكل فريق

2022/01/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أضاع فريق برشلونة، فوزاً كان في المتناول، أمام مضيفه غرناطة، في الجولة الـ 20 من الليجا، وتعادل معه (1-1).وقد أصبح رصيد برشلونة 32 نقطة، متواجداً في المركز السادس، أما غرناطة فهو الثاني عشر، بـ 24 نقطة.كانت المباراة متكافئة في بدايتها، ولكن الجزء الأخير من الشوط الأول، كان فيه برشلونة غائباً هجومياً، وكان غرناطة أفضل لكن دون حدة في الأمام.ونجح البارسا في الوصول إلى شباك مضيفه في الدقيقة الـ 57، بعد كرة رفعها داني ألفيش من اليمين، وقابلها لوك دي يونج برأسية جميلة في المرمى.وبقي برشلونة يُسير اللقاء بشكل جيد، إلى حين الدقيقة الـ 80، عندما تعرض لاعب الوسط الشاب بابلو جافي للطرد، بعد تدخل قوي على لاعب الخصم.وفي الدقائق الأخيرة ضغط فريق غرناطة بشكل أكبر، لاستغلال النقص العددي في صفوف برشلونة لتسجيل التعادل.وعند الدقيقة الـ 89 نجح غرناطة في الوصول إلى مبتغاه، بعد أن تهيأت الكرة لأنتونيو بويرتاس، ليسددها بسقف المرمى ببراعة

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