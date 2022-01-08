بافل طالباني يصل إلى بغداد

2022/01/08 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بوصول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "بافل طالباني في طريقه الى بغداد لمواصلة الحوارات مع قادة القوى السياسية".

وبين أن "الحوارات تدور حول تشكيل الحكومة عشية انعقاد جلسة البرلمان الاولى".

وفي وقت سابق، استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وف الحزبين الكرديين المشترك برئاسة عماد أحمد وتداولا في الشأن السياسي واستحقاق الدورة النيابية الخامسة والإستعداد للجلسة الأولى والتوقيتات الدستورية المرتبطة بها.

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