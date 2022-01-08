القبض على إرهابي حاول دخول ايمن الموصل

2022/01/08 | 23:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على ارهابي حاول دخول ايمن الموصل، فيما أشارت إل ضبط اعتدة في نينوى.وذكر بيان لخلية الاعلام،تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ واستخبارات فوجه الثالث اثمرت عن القاء …

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