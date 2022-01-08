إصابة لاعب منتخبنا الوطني ريبين سولاقا بكورونا

2022/01/08 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إصابة لاعب منتخبنا الوطني ريبين سولاقا بفيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "نتائجُ الفحوصات الطبية التي خضعَ لها لاعبُ المنتخب الوطني ريبين سولاقا في تايلاند مع ناديه بوريرام يونايتد أظهرت إصابته بفايروس كورونا، ما يؤكد غيابه عن التدريباتِ مع ناديه، وبحسب البروتوكول الصحي المتبع في تايلاند الذي يلزم حاملَ الفيروس العزل لسبعة أيامٍ بغية إجراء الفحوصاتِ الجديدة وظهور نتيجةِ الفحص السلبية التي تتيحُ له العودة الى التدريباتِ من جديد".وابلغ سولاقا، المنسقِ الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد، بحسب البيان، انه "سيرى تطورَ حالته الصحية مع أخذِ العلاجات اللازمة في الأسبوعِ المقبل لكي تتضح صورة تواجده أو غيابه في معسكر المنتخبِ الوطني الذي سيقامُ في بغداد في السابع عشر من الشهر الحالي، والمتضمن مواجهة منتخب أوغندا ودياً في الحادي والعشرين من الشهر نفسه تحضيراً لمواجهتي إيران ولبنان في التصفياتِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022."

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