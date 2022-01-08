كأس السوبر.. لاعب مدريدي غير ملقّح والسعودية لا تسمح بدخول غير المحصنين

2022/01/08 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع "سبور بايبل" السبت، أن أحد لاعبي نادي ريال مدريد، قد يغيب عن لقاء كأس السوبر الإسباني المقرر، الأربعاء، في السعودية.

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