مسؤول أمريكي: إدارة بايدن مستعدة لمناقشة روسيا بشأن نشر الصواريخ بأوروبا وتدريبات الناتو

2022/01/08 | 23:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن إدارة الرئيس جو بايدن منفتحة لمناقشة نشر الصواريخ في أوكرانيا وأوروبا وإمكانية تقييد التدريبات الأمريكية وحلف شمال الأطلنطي طالما أن روسيا تتعهد بالتزامات "متبادلة".

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