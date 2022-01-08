2022/01/08 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت، عددًا من القرارات والتدابير الخاصة بالتعامل مع انتشار فيروس كورونا، قبل يوم واحد من انطلاق بطولة كأس الأمم في الكاميرون والتي تستمر حتى يوم 6 شباط المقبل.وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، إنه سيتم تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة كحد أقصى في أمم أفريقيا، ولتقليل تعطيل […]

ظهرت المقالة “الكاف” يصدر قرارات خاصة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الكاف” يصدر قرارات خاصة بكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الكاف” يصدر قرارات خاصة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).