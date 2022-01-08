التناثر الديمقراطي والاغتراب الرأسمالي

2022/01/08 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.مظهر محمد صالح

١- هالني ما كتبه ريتشارد بيلدس استاذ

القانون الدستوري في كلية الحقوق في

جامعة نيويورك مؤخراً ونشرته صحيفة

نيويورك تايمز في مقال بعنوان:((السر

وراء تداعي الكثير من الديمقراطيات

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