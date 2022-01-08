2022/01/08 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن القيادي في تحالف تقدم، ظافر العاني، السبت، أن التحالف الجديد بين العزم وتقدم، أطلق عليه "بالعزم نتقدم".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال العاني في تدوينة عبر "تويتر"، وتابعه "ناس" (8 كانون الثاني 2022): "مبارك لأخي الشيخ خميس الخنجر، حصوله على ثقة اخوانه في تحالفي عزم وتقدم ليكون رئيساً لتحالف (بالعزم نتقدم)، وهو التحالف الذي سيحمل على كتفه مشروعا نهضويا للعراق، وللمحافظات المحررة".

وأصدر زعيم تحالف عزم خميس الخنجر، السبت، بياناً بشأن دعم زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان بدورته الخامسة.

وقال الخنجر في بيانه الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2022)، "نعلن رسمياً 67 نائباً دعمنا للأخ محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب لدروة جديدة، وندعو شركاء الوطن لاحترام رأينا وتأييد هذا القرار".

وشكّل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر وتحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، السبت، تحالفاً جديداً بزعامة الخنجر.

وقالت القيادية في تحالف الخنجر نورا الجحيشي في تصريح لـ"ناس"، (8 كانون الثاني 2022)، إن "تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر توصل إلى اتفاق مع تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، تمثل بتشكيل تحالف جديد بزعامة الخنجر".

إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة لـ"ناس"، أن "تقدم وعزم، عقدا اجتماعاً مشتركاً وتوصلا إلى اتفاق بالإجماع على رئاسة التحالف من قبل خميس الخنجر، وترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظافر العاني يعلن اسم التحالف بين تقدم والعزم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظافر العاني يعلن اسم التحالف بين تقدم والعزم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).