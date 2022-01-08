بالفيديو: انتشار سرايا السلام شرقي بغداد

2022/01/08 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتشار عناصر من سرايا السلام، شرقي العاصمة بغداد، عشية جلسة البرلمان الاولى.واخبر المصدر “أيرث نيوز”، ان “عناصر من سرايا السلام انتشروا مع عجلاتهم المدرعة في عدة مناطق شرقي العاصمة بغداد”.واشار المصدر الى ان “انتشار السرايا يأتي عشية جلسة البرلمان الاولى، وخوفا من حدوث اي طارئ خلال […]

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