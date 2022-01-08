2022/01/08 | 23:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | مصادر: اكثر من ١٧٠ نائبا سيصوتون في جلسة الغد على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان

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