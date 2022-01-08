مراكز القرار في هندسة وتدبير النموذج التنموي - عبد الله الحريف

2022/01/08 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_الحريف إن مراكز القرار في هندسة وتدبير “النموذج التنموي” في المغرب هي الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن.



ولهذا السبب، فإن “النموذج التنموي” الحالي يخدم، بالأساس، مصالح هذا الثالوث.



فما هي هذه المصالح؟ وهل خدمة هذه المصالح تؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية حقيقية تحافظ على البيئة ......





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