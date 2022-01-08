تشرين اللحظة المضيئة في تاريخ العراق السياسي الحديث - محمود سعدون

2022/01/08 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_سعدون عامان مرّا على انطلاق انتفاضة تشرين التي فتحت افاق جديدة للتغيير والخلاص من نهج المحاصصة الطائفي الولاد للازمات ، فقد حددت الانتفاضة شروطها وسعت الى تحقيقها كاملة ، ولكن قوى الفساد والمحاصصة حاولت اجهاض الانتفاضة وتغيير مطاليبها نحو ما يعزز مكانة الطغمة الحاكمة بالسلطة بعد ان وجهت الانتفاضة لهذه الطغمة ضربة قوية .فقد انطلقت انتفاضة شعبنا في الاول من تشرين الاول 2019 وما قدمته من تضحيات ج ......





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