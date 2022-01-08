قراءة في وثيقة المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي- قدماَ .. نحو التغيير الشامل - - عادل عبد الزهرة شبيب

2022/01/08 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عقد الحزب الشيوعي العراقي مؤتمره الحادي عشر في بغداد للفترة من ( 24 – 28 ) تشرين الثاني 2021 تحت شعار " التغيير الشامل : دولة مدنية ديمقراطية وعدالة اجتماعية " حيث افتتح المؤتمر بجلسة علنية يوم الربع والعشرين من تشرين الثاني وسط حضور رسمي وشعبي حاشد القيت فيه كلمات وتحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء الأعلى والعديد من رسائل التحية من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع ال ......





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