فرقة العباس تنهي مهامها في بلد بصلاح الدين

2022/01/08 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم السبت، انتهاء مهامها الأمنية في محيط بلد بعد ثمان سنوات من المرابطة على سواترها.

وقالت الفرقة في بيان إنها "أنهت مهامها الأمنية في محيط بلد بعد ثمان سنوات من المرابطة على سواترها والمشاركة في فك الحصار عنها في معركة تحرير منطقة سيد غريب المحاذية لقضاء الدجيل بتاريخ 31 / 11 / 2014".

وأكدت قيادة الفرقة أنها "ستحتفظ ببعض قوات النخبة في معسكراتها ببلد والدجيل، الى جانب بقاء مقر آمرية اللواء الاول والفوج المدرع والجهد التقني في محيط مدينة سامراء المقدسة التي تعدها من الاهداف الاستراتيجية للقوة".

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