2022/01/09 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت السلطات السعودية في جازان تحقيقا في مشاركة فرقة رقص في مهرجان الإمارة الشتوي، بعد تداول مقاطع فيديو تظهر راقصات في الفرقة بلباس وصفه منتقدوه بأنه "شبه عاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو...راقصات في مهرجان سعودي وتحرك رسمي لأمير المنطقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو...راقصات في مهرجان سعودي وتحرك رسمي لأمير المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).