2022/01/09 | 00:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم تحالف الحلبوسي والخنجر.. "عزم" يرشح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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