الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في العراق بعد 2003

2022/01/09 | 00:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

إنّ عراق اليوم يمر في مرحلة انتقالية

صنعها التاريخ السيء، وهو تاريخ

الشمولية ومستقبل صعب هو مستقبل انجاز

الديمقراطية.



عليه فأنها مرحلة تتعايش

معها وفيها المتناقضات وتزدحم

ب

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