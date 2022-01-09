ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية في الليجا

2022/01/09 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بالفوز بنتيجة (4-1) خلال مواجهة فالنسيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا.وسجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيما هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 43، والثاني في الدقيقة 88، وفينيسيوس هدفين في الدقائق 52 و61، بينما سجل جيديس لفالنسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 76.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.

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