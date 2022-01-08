"فليرحلوا عن أفريقيا".. أسطورة الكاميرون روجي ميلا يهاجم المغرب ومصر

2022/01/09 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد أسطورة منتخب الكاميرون، روجي ميلا، دول شمال أفريقيا، خاصة المغرب و مصر لـ"مساندتها" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مسعاه لتأجيل بطولة كأس أفريقيا بالكاميرون.

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