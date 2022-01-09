الرياض تتهم الحوثيين وإيران باستخدام ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية

2022/01/09 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة من شريط فيديو وزعه المتمردون الحوثيون اليمنيون للباخرة روابي التي أعلنوا مصادرتها في البحر الأحمر في الثالث من كانون الثاني/يناير 2022 © مكتب “أنصار الله” الإعلامي/ا ف ب – الرياض (أ ف ب) – اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت المتمردين الحوثيين وإيران الداعمة لهم باستعمال ميناءي الحديدة والصليف […]

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