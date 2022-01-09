2022/01/09 | 01:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية (حشد

العتبات المقدسة)، يوم السبت، انتهاء

مهامها الأمنية في محيط قضاء بلد التابع

لمحافظة صلاح الدين، بعد ثمان سنوات من

المرابطة على سواترها.

وقالت الفرقة في بيان تلقته وكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة العباس القتالية تعلن انتهاء مهامها في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة العباس القتالية تعلن انتهاء مهامها في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).