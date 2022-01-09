ملعب التعب الدولي

2022/01/09 | 01:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

ستون عاماً من التعب ألا تكفي؟ آه لو

تكفّل جمهور ملعب "الشعب الدولي" وترافع

بالإنابة عن ظُلمه وإهماله، وعن نوح

الحَمام المُشرَّد من تحت سقفه العتيد،

لدفع الثمن جميع وزراء الرياضة قب

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