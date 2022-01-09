رسالة إلى أمي - عباس علي العلي

2022/01/09 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي إلى السيدة التي هي أميكنا صغارا مثل بذور الحنطةنختبئ تحت عباءتكعند الصباح وحين السحر كنت الغيمة التي تمنح الأرض مطركنت الأرض التي تحتضن البشركنت الشمس التي تشرق كل صباح بلا كللكنت القمركنت النجوم والشجركنت الطريقكنت النهر*****أمي جبل في قلب جبليحمل هم الكونوحشا روضته فأبتسمجسدها من حجرقلبها رقيق كمثل الندى حين يسكن الغصونأو ين ......





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