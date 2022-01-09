محنة الشهيد بلهواري قبل اعتقاله.. - حسن أحراث

2022/01/09 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث عانى الشهيد مصطفى بلهواري كثيرا قبل اعتقاله، وكذلك عائلته.



لا نعتبر النضال معاناة، رغم الجهد المبذول والتضحيات المطلوبة.



لأن درب النضال يفرض تحمل المسؤولية والقيام بالمهام النضالية...قد نعتبره محنة ومعاناة فترة التضييق والخنق والملاحقة...، وهو ما أدى الشهيد مصطفى ثمنه غاليا.كان الشهيد ملاحقا لفترة طويلة قبل اعتقاله، بل وقبل اندلاع انتفاضة يناير الشعبية لسنة 1984.



كان ينتقل من دار إلى دار ب ......





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