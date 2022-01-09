خواطر فى سرادق العزاء - شريف حتاتة

2022/01/09 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة ------------------------------------- لست من الذين يحرصون على المجاملات ، فلا أسرع للتهنئة عندما يصبح أحد زملائى وزيراً ..



ولا احضر الأفراح إلا نادراً ..



ولا أذهب إلى سرادقات العزاء ..



أنا رجل " برى" ، كما وصفى اللواء عبد الحليم حتاته ، وهو يلقى ناحيتى بنظرة فيها سخرية هادئة ، وذلك الوميض من الذكاء الذى يجذبنى إليه . أحياناً أندم على عاداتى السيئة عندما يرحل أحد الرجال أو النساء الذين ي ......





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