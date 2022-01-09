2022/01/09 | 02:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: xS5-18TGTLs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دكتور عراقي يتنبأ بثورة عارمة ستحصل في العراق في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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